الصحة العالمية تعلن تونس “وجهة سياحية آمنة”

2020/06/11 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت منظمة السياحة العالمية، أن تونس باتت تمثل “وجهة سياحية آمنة”، مضيفة أن البلاد اتخذت إجراءات قوية من أجل إعادة إطلاق السياحة.وفي تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، قالت المنظمة إن تونس اتبعت بروتوكولا صحياً مشددا لضمان حماية السياح والموظفين في هذا القطاع وقامت المنظمة العالمية للسياحة، بالترويج عبر حسابها على “تويتر”، للبروتوكول […]

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