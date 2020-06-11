بعد زيارة الكاظمي .. هل تستردُّ الموصل ربيعها؟

2020/06/11 | 19:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليست رحلتي الأولى عبر مطار بغداد الدولي، لكن هذه المرة اختلفت تماماً، لأنني في مهمة رسمية برفقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

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