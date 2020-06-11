2020/06/11 | 19:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشفت دائرة صحة الرصافة، اليوم الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة ببغداد والتي بلغ عددها 123 حالة موزعة كما يلي :-المسح الميداني ٤ حالات في الكرادة محلة ٩٠٧ -مدينة الصدر ٤٦ حالة ضمن محلات ٥٦٣، ٥٧١، ٥٢٦، ٥٥٦، ٥٣٠، ٥٥٩، ٥٦٣، ٥٢١، ٥١٩، ٥٣٢، ٥٦٥، ٥٥٢، ٥٦٠، ٥٦٥، ٥١١، ٥٢٩، ٥٢٢، ٥١٣، ٥٥٥، ٥٣٥ -بغداد الجديدة ٨ حالات ضمن محلات ٧٢١، ٧١٥، ٧٥٦، ٧٠٣، ٧١١، -زيونة حالتان محلة ٧١٢و ٧١٠ -الامين ٥ حالات ضمن محلات ٧٣٣، ٧٣٥، ٧٣٩، ٧٣٧ -الغدير حالة واحدة محلة ٧٠٢ -الكرخ السيدية حالة واحدة -الكرخ ناحية الرشيد حالة واحدة -الكرخ الدورة حالة واحدة شارع ٦٠ -الكرخ الكاظمية حالتين حي البتول -الكرخ العامرية حالتان محلة ٦٣٠ -بسماية حالة واحدة -حي الوحدة حالة واحدة -حي القاهرة حالة واحدة ٣١١ -حي النصر حالة واحدة ٧٧١ -الحميدية حالة واحدة -البلديات ١٠ حالات ضمن محلات ٧٢٦، ٧٣٢، ٧٣٨، ٧٣٤، ٧٤٦، شارع المصرف، شارع الغسل-العبيدي ٧ حالات ضمن محلات ٧٤٦، ٧٥٤، ٧٥٩، ٧٢٦، شارع الجامع -الرشاد حالة واحدة محلة ٧٥٨ -الزعفرانية حالتين ٩٥١ والزراعي -حي الزهراء ٣ حالات محلة ٧٥٧ * الطالبية ٣ حالات محلة ٣٢١ -الشعب ١٢ حالة ضمن محلات ٣٣٨، ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٣٥، ٣٢٣، ٣١٩، وحي اور، والبنوك -العلوية حالة واحدة محلة ٩٢٣ -الاعظمية حالتان محلة ٣٤٠، ٣٠١ -شارع الجمهورية حالة واحدة محلة ١٠٧-النعيرية حالة واحدة ٧١٧ -الحسينية حالة واحدة ٢١١ -حي اكد حالة واحدة محلة ٧٥٨

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا والتي بلغ عددها 123) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا والتي بلغ عددها 123) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).