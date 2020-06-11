نص وهم المسرح - مصطفى محمد غريب

2020/06/11 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب ثملٌ استيقظ كل صباحالحلمُ يراودني في التمثيلأحلمُ احياناً، أنى أمثل كل الأدوار، لكنْ ليس مع الاشرارالناس تمثل ادواراً شتى فقراءٌ..



والفقراء المذبوحينمن يملك سلطةً بالسيف يتاجر بالدينوسياسيونْ..



خبرة في الدجل المرموقوسياسيونْ..



الموبوءون على باب الخارج..سيافون يضافون، والقراؤون القوالون، والوقادون النمامون، والقوادون القرادون، وكذابون على المنبر والمخبر فيهم سلط ......





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