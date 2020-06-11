هيئة التقاعد: سنبدأ بإعادة المبالغ المستقطعة من المتقاعدين غدا

2020/06/11 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن مدير هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، اليوم الخميس، تلقي الهيئة توجيها من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين.وقال الساعدي في تصريح، تابعته "كلكامش برس"، إن "رئيس الوزراء وجه بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين، وبدأنا العمل فوراً وسنرفعها إلى بطاقاتهم الذكية".وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، أن الاستقطاعات في بعض المرتبات، كانت عملية تمويل بسبب نقص السيولة.

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