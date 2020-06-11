ملكة إنكلترا تجري أول اتصال بالفيديو لها في سن 94 عاما

2020/06/11 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – شكلت فترة الحجر للملكة إليزابيث الثانية على غرار بريطانيين كثر، مناسبة لإجراء أولى اتصالاتها عبر الفيديو في سن الرابعة والتسعين، على ما أعلن قصر باكينغهام الخميس.فبسبب فيروس كورونا المستجد، استعانت ملكة إنكلترا بخدمة الاتصال بالفيديو من قصر ويندسور للاستماع إلى أربعة معاونين من جمعية “كيررز ترست” وتهنئتهم.وقد نظمت الأميرة […]

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