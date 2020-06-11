توقعات بصيف جاف بعد الربيع الدافئ

2020/06/11 | 19:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اتضح للعلماء باستخدام نماذج مناخية، لماذا بعد كل شتاء معتدل الحرارة وربيع دافئ يأتي صيف جاف.وتفيد مجلة Science Advances، بأنه في عام 2018 تعرضت بلدان وسط وشمال أوروبا إلى موجة جفاف وصيف حار، سبقه ربيع مبكر ودافئ وأيام مشمسة أكثر من المعتاد.ومثل هذه الصورة حدثت عام 2003 وعام 2010 وفي هذه […]

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