حقوق الانسان قلقة من أوضاع السجون: لانستطيع المراقبة ومناشدات عزل كورونا مهملة

2020/06/11 | 19:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكدت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الخميس، قلقها من أوضاع السجون العراقية في الوقت الحاضر، حيث تضرب جائحة كورونا مناطق البلاد وتتصاعد اعداد الاصابات في الموجة الثانية من الوباء.وذكرت المفوضية في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، بعد اجتماع مع مؤسسات حقوق الانسان العراقية خلال ندوة الكترونية دولية بشأن الرقابة على أماكن الاحتجاز، […]

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