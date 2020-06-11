الدنمارك تستدعي السفير السعودي بسبب تمويلها لجماعة ارهابية داخل ايران

2020/06/11 | 19:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… استدعت الدنمارك السفير السعودي لديها الى وزارة الخارجية بسبب قيام الرياض بتقديم الدعم لمجموعة إرهابية كانت وراء الهجوم المميت الذي وقع عام 2018 في مدينة الأهواز الإيرانية.وذكرت صحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ فقد تم استدعاء المبعوث السعودي بعد توجيه تهم إرهابية ضد ثلاثة من أعضاء الجماعة الأحوازية […]

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