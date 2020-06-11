“المعلومة” تكشف حقيقة مفاوضات النوارس مع لاعبين جدد

2020/06/11 | 19:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت إدارة نادي الزوراء الرياضي، بدء مفاوضاتها مع لاعبين جدد لضمهم الى صفوف فريق الكرة في الانتقالات الصيفية.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد لـ /المعلومة/ إن “إدارة نادي الزوراء، لم تجرٍ مفاوضات رسمية مع أي لاعب في الآونة الأخيرة”.وأضاف أن “الوقت لازال مبكراً عن اجراء المفاوضات، فإدارة النادي لم […]

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