اجراءات جديدة لحماية متظاهري الحبوبي من الاعتداءات

2020/06/11 | 19:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بوضع خطة أمنية جديدة لحماية المتظاهرين السلميين من الاعتداءات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "بعد استلام قيادة شرطة ذي قار مهام الامن داخل ساحة الحبوبي، تم غلق جميع مداخل الساحة حفاظاً على ارواح المتظاهرين من المندسين والمدفوعين ضد التظاهرات السلمية".

واشار المصدر إلى "وضع بعض الحواجز والمتسبين لتأمين التظاهرات وتفتيش الداخلين إلى مكان التظاهرات في المحافظة".

وكان مصدر أمني قد كشف لمراسل وكالة شفق نيوز عن حصول اعتداء على أحد المتظاهرين من قبل أشخاص مجهولين حيث تطور الأمر إلى إطلاق النار في ساحة التظاهرات، الأمر الذي جعل شرطة المحافظة تعيد خططها لحماية التظاهرات.

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