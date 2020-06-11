النقد الدولي: نحو 100 مليون شخص تحت خط الفقر بسبب كوفيد-19

2020/06/11 | 19:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الخميس، أن الأزمة الاقتصادية المتعلقة بكوفيد-19 قد تؤدي إلى وقوع ما يصل إلى 100 مليون شخص في العالم تحت خط الفقر.وقالت غيورغييفا في بيان: “الحسابات الجديدة تظهر أنه نتيجة [أزمة كوفيد-19] يمكن أن يقع حتى 100 مليون شخص حول العالم في ظروف الفقر المدقع […]

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