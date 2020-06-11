2020/06/11 | 19:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد: سنرفع الاستقطاعات الى بطاقات المتقاعدين بناء على توجيهات الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد: سنرفع الاستقطاعات الى بطاقات المتقاعدين بناء على توجيهات الكاظمي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد: سنرفع الاستقطاعات الى بطاقات المتقاعدين بناء على توجيهات الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).