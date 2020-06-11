التقاعد تعلن البدء بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين

2020/06/11 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسن خلاطي، اليوم الخميس، فشل حظر التجوال الشامل الذي تم فرضه منذ أسبوعين في كسر سلسلة انتشار فيروس كورونا.

وقال حسن خلاطي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حظر التجوال الشامل الذي

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت السلطات الماليزية أنها قررت منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الشؤون الدينية، ذو الكفل محمد البكري، إن ماليزيا قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر مرض كوفي

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 1261 أصابة جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

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