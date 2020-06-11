كورونا.. مخاوف من موجة ثانية مبكرة في أوروبا بعد احتجاجات حاشدة

2020/06/11 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد خبراء في الاتحاد الأوروبي بأن أوروبا قد تواجه ارتفاعا في إصابات كورونا خلال الأسابيع القادمة ...





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