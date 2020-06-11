عضو بالصحة النيابية: الحظر الشامل ’’فشل’’ في احتواء كورونا في العراق

2020/06/11 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسن خلاطي، اليوم الخميس، فشل حظر التجوال الشامل الذي تم فرضه منذ أسبوعين في كسر سلسلة انتشار فيروس كورونا.

وقال حسن خلاطي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حظر التجوال الشامل الذي في فرضه من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية كان هدفه كسر سلسلة انتشار الفيروس للحد من انتقاله بالسرعة الكبيرة، لكنه لم يحقق الغرض".

واضاف خلاطي، أن "الغرض من الحظر هو اعطاء الفرق الصحية الفرصة لتحديد المناطق الأكثر اصابة بفيروس كورونا من أجل المباشرة بخطة جديدة بعد انتهاء الأسبوع الحالي".

ورجح عضو لجنة الصحة في مجلس النواب "العودة إلى تطبيق حظر التجوال الجزئي واعتماد خطية الحجر المناطق على المدن التي سجلت أعلى اصابات بفيروس كورونا".

واعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 1261 أصابة جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، تم فحص (9342) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868 )".

واضاف البيان أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 123، بغداد / الكرخ 174، مدينة الطب 267، النجف الأشرف 14، االسليمانية 58 ، أربيل11، دهوك3،كربلاء 33 ، كركوك 16، ديالى70، واسط 233 ، بابل 26، البصرة 23، ميسان76، الديوانية 94، ذي قار 8، الأنبار 3، المثنى11، نينوى 9، صلاح الدين9".

وتابع أن "حالات الشفاء لهذا اليوم بلغت 354 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 106 ، بغداد الكرخ 108 ، مدينة الطب 30 ، النجف11، دهوك 5 ، كركوك 14، كربلاء 5 ، ديالى 4، البصرة 13، ميسان 19، بابل16 ، الديوانية 8، ذي قار 10، نينوى 5 ".

واشار البيان إلى أن "الوفيات 31 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 8، بغداد الكرخ 4، مدينة الطب4، النجف1، كركوك1، ديالى 1، واسط1، البصرة 1، ميسان3، بابل1، ذي قار 3 ، الأنبار 1 ، المثنى1، صلاح الدين1".

وبين أن "مجموع الأصابات الكلي بلغ : 16675، فيما بلغت مجموع حالات الشفاء : 6568، والراقدين الكلي:9650، اما الراقدين في العناية المركزة: 98".

واوضح البيان أن "مجموع الوفيات في البلاد بلغ: 457".

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت السلطات الماليزية أنها قررت منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الشؤون الدينية، ذو الكفل محمد البكري، إن ماليزيا قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر مرض كوفي

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 1261 أصابة جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

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