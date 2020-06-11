نائب عراقي: المفاوضات الاميركية العراقية، مجرد املاءات من قبل واشنطن

2020/06/11 | 19:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، اليوم الخميس، المفاوضات العراقية الامريكية مجرد "املاءات" من الطرف الأمريكي على العراق....

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