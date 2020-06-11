الصحة العراقية تعلن تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/11 | 19:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 354 مصاباً من الفايروس في هذا البلد....

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