سوريا… إجراءات لضبط التهريب والأسعار تحلق عالياً

2020/06/11 | 19:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت #الحكومة_السورية إجراءات قالت إنها تهدف إلى مكافحة عمليات #التهريب، أملاً في دعم #الاقتصاد، في وقت تواصل الأسعار ارتفاعها الجنوني في #الأسواق على وقع انهيار #الليرة.وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، على فيسبوك،…

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