وزارة الصحّة السوريّة: إحصائيّة جديدة لمصابي كورونا في سوريا

2020/06/11 | 19:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة في الحكومة السوريّة تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس #كورونا، وذلك في مناطق سيطرتها في العاصمة #دمشق جنوبي البلاد.وبحسب الإحصائيّات الرسميّة الصادرة عن وزارة الصحّة فإن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس المستجد بلغت…

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