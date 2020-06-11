ليسَ كَما “سليماني”.. قصّة فشل “قاآني” في احتواء الميليشيات العراقية

2020/06/11 | 19:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فعلياً، باتت الانشقاقات بين الميليشيات العراقية المقرّبة من #طهران، واضحة للصغير والكبير منذ مقتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني، فلم يعد بالإمكان جمعهم بمظلّة متحدة الرؤى.هذه الانشقاقات، من الصعوبة بمكان على خلف “سليماني” الجنرال الإيراني #إسماعيل_قاآني…

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