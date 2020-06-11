وزارة الصحة تعلن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 354 مصاباً في العراق

2020/06/11 | 20:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 354 مصاباً من الفايروس في العراق وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، انه “تم فحص (9342) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868)”.واضافت ان “مختبرات الوزارة

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