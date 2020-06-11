ظافر العاني يدعو لفتح حوار عراقي ايراني بموازاة الحوار مع امريكا

2020/06/11 | 20:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- دعا نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي والعربي ظافر العاني الى بدء حوار عراقي ايراني بموازاة الحوار الامريكي ، مشددا على ضرورة ان تسمع بأن حرسها الثوري ينتهك سيادة العراق .وقال العاني في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر وتابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، مع بدء الحوار العراقي الامريكي فاننا […]

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