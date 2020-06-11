مرور عشرة أعوام على تأسيس أول مجلة مستقلة لتعريف الايزيدية

2020/06/11 | 20:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين في 10 حزيران 2010، بدأت أول مجلة مستقلة لتعريف الايزيدية بالعمل، وبهذا يوافق الأربعاء 10 حزيران 2020 الذكرى العاشرة لتأسيس هذه المجلة، من ذلك الوقت وإلى الآن تم إصدار 14 عدد منها وأخذ العاملين فيها على عاتقهم واجب وضح الدين، عادات وتقاليد والفلكلور الايزيدي.“كوفان خانكي” رئيس تحرير مجلة محفل …

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