2020/06/11 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الانبار تعلن تنفيذ عملية واسعة لمطاردة 'داعش' في عمق الصحراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الانبار تعلن تنفيذ عملية واسعة لمطاردة 'داعش' في عمق الصحراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).