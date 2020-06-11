بومبيو عن المحكمة الجنائية الدولية: لن تهددنا محكمة صورية‎

2020/06/11 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس.إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد ”محكمة صورية“ الأمريكيين في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.وتأتي تصريحات بومبيو بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على منخرطين في تحقيق تجريه المحكمة الجنائية بشأن إن كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي: ”العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة..لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية“.من جهته أعرب وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل عن ”قلق بالغ“ حيال إجراءات الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.وقال جوزيب بوريل للصحافيين: ”بالتأكيد هذا أمر مثير للقلق الشديد لأننا نحن، في الاتحاد الأوروبي، ندعم بثبات المحكمة الجنائية الدولية“.

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