مدير صحة الكرخ يهاجم وزارة الصناعة بسبب رفع اسعار الاوكسجين

2020/06/11 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادهاجم مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الخميس، بعض دوائر وزارة الصناعة بسبب رفع اسعار الاوكسجين الطبي.وذكر الحجامي في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان" مؤسسات وزارة الصحة بكافة منتسبيها تواجه عدوا شرسا وتخوض معركة حامية على مدار الساعة وفي كل شبر من البلاد سقط فيها الكثير من منتسبيها بالمرض و فارق بعضهم الحياة ولا زال الآخرين ينتظرون صابرين محتسبين ورغم تسجيل اعداد كبيرة من المصابين من المواطنين و تصلنا التقارير باستمرار عن الذين يفارقون الحياة بعد معاناة شديدة في ردهات الانعاش ولازالت ردهات الانعاش تغص بالمصابين".واضاف انه "في ظل ما تقدم نجد البعض ممن يحاول ان يلوي ذراعنا ويرقص على جراحاتنا لتحقيق مطامع دنيوية مقابل آلامنا ومآسينا، ومن هذه الجهات هي بعض دوائر وزارة الصناعة المنتجة للاوكسجين الطبي الضروري جدا جدا في علاج المصابين ورفعوا سعر الاوكسجين مستغلين هذه الازمة وكذلك المطالبة بديون سنين سابقة ، ورغم تدخل السيد وزير الصحة مشكورا لحلحلة الموضوع لكن البعض ممن اعمت قلوبهم الدنيا تمادوا في طغيانهم".وتابع انه "قبل ايام زارنا مدير عام احدى الدوائر و معه كتاب رسمي يشعرنا فيه بزيادة الأسعار او يقطع التجهيز، ولان كثير من المرضى الان وضعهم حرج جدا جدا و فشلت كل محاولاتنا لم اجد بد من اللجوء الى الرأي العام لعلهم يتراجعون عن ابتزازهم المستمر و تغليب مصلحة وارواح العراقيين على كل شيء".واكمل الحجامي "أرفق كتاب احدى المستشفيات و لازال الوضع حرج جدا جدا في مستشفيات الكرخ العام و الفرات العام والكرامة التعليمي و كل المستشفيات الأخرى".

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