اللواء 41 بالحشد الشعبي يعفر ثلاثة أحياء شرقي بغداد

2020/06/11 | 20:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفر اللواء 41 بالحشد الشعبي، الخميس، ثلاثة أحياء شرقي بغداد ضمن حملة وعي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواء 41 بالحشد الشعبي عفر احياء الرحمة وأكد والشماعية شرقي العاصمة بغداد، ضمن حملة وعي.واطلقت هيئة الحشد الشعبي في 24 شباط /2020 حملة “وعي” لتعفير وتعقيم الجامعات والمعاهد والمدارس العراقية والاحياء والمدن

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