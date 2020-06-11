الزاملي: سيادة العراق خط احمر في المفاوضات مابين بغداد وواشنطن

2020/06/11 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حدد النائب عباس الزاملي، الخميس، خط احمر في المفاوضات العراقية – الامريكية.وقال الزاملي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” لدينا نقطة اساسية ورئيسية في المفاوضات العراقية – الامريكية وهي لاتنازل عن سيادة العراق مؤكدا بان يمكن التفاوض على كل شي الا سيادة البلاد واستقلالها لافتا الى ان الاخير نعتبره خط احمر”.واضاف الزاملي،اننا” داعمين […]

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