10 حيل سحرية تساعد على إنقاص وزنك وأنت جالس في المنزل

2020/06/11 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لا يجد الكثيرون منا الوقت لممارسة الرياضة، خاصة في ظل ‏الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ما قد ‏يسبب في زيادة وزن عدد كبير منهم.‏ ويقدم موقع “تايمز نيوز ناو”، بعض النصائح لمساعدتك في إدارة ‏الوزن والحفاظ على صحتك مع نشاط بدني أقل أثناء البقاء في ‏المنزل.‏ بالنسبة لكثير من الناس، يمكن أن […]

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