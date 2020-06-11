عباس صروط : قصف المنطقة الخضراء عشية الحوار الإستراتيجي ربما تكون رسالة الى واشنطن

2020/06/11 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت لجنة الامن والدفاع النيابية، إن قصف المنطقة الخضراء، والمنطقة القريبة من السفارة الاميركية، عشية الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا، ربما تكون رسالة الى واشنطن.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عباس صروط إن الجهات الرافضة للتواجد الاميركي في العراق ربما هي من تقف خلف الاستهداف الصاروخي الاخير الذي تعرضت له السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مضيفا ان عملية القصف فيها رسائل الى الجانب الامريكي والى الوفد العراقي المفاوض للأمريكان في الحوار الاستراتيجي .

ولفت إلى أن الجهات التي تقصف السفارة الامريكية تريد تأزيم الوضع قبل اجراء الحوار الإستراتيجي، أو انها تقف بالضد من الحكومة العراقية الجديدة، لذلك تقوم بافتعال الازمات لصالحها.

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