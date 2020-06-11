غرفة عمليات السليمانية تصدر جملة من القرارات الرامية لمواجهة تفشي كورونا

2020/06/11 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة العليا للعمليات بمحافظة السليمانية، جملة من القرارات المتعلقة بتشديد الإجراءات الرامية للحد من تفشي وباء كورونا.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها الذي ترأسه المحافظ هفال أبو بكر، تشديد إجراءات المساءلة تجاه أية مخالفات للتعليمات الصحية والإدارية، ومنح الجهات الأمنية والصحية الصلاحيات الكاملة لإغلاق الاماكن المخالفة للتعليمات، ومنع الدخول الى المحافظة من باقي المحافظات، بإستثناء الحالات الإنسانية وتنقل الدبلوماسيين وحركة البضائع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اية محاولات لتهريب الأشخاص.

وأكدت اللجنة ان دائرة المدعي العام ستلجأ الى محاسبة الأشخاص أو الجهات والقوى السياسية، ووسائل الاعلام التي تحرض المواطنين على عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، فيما تضمنت قرارات اللجنة اغلاق جميع المساجد داخل سوق السليمانية، ومنع إقامة مجالس العزاء سواء كان ذلك في قاعات المساجد او البيوت، ومنع إقامة الحفلات والاجتماعات والمؤتمرات واية نشاطات تتضمن تجمعات بشرية.

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