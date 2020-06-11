ترمب يوقع أمرا يتيح معاقبة مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية

2020/06/11 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الإدارة الاميركية عن توقيع الرئيس دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، ان الامر الصادر على خلفية تحقيقها في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الاميركية في أفغانستان، يفتح المجال أمام اتخاذ خطوات اقتصادية عقابية بحق مسؤولي المحكمة الجنائية، المنخرطين في أي جهود تهدف للتحقيق مع عسكريين أميركيين أو إلى ملاحقتهم من دون موافقة حكومة الولايات المتحدة، مبينا ان الامر الجديد يقضي أيضا بتمديد القيود المفروضة على منح التأشيرات الأميركية للموظفين في المحكمة الدولية.

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