عمليات الانبار تعلن تنفيذ عملية واسعة لمطاردة عصابات “داعش” في الصحراء

2020/06/11 | 20:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لمطاردة “داعش” في عمق الصحراء.وقالت القيادة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إنه “تم تنفيذ عملية عسكرية واسعة اشتركت بها اكثر من فرقة عسكرية متمثلة بالفرقة ١ والفرقة ١٠ ولواء مغاوير العمليات وبدعم من طيران الجيش العراقي لنقل قوات مدربة […]

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