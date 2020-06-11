ديالى تسجل 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/11 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد- ذي قار

افاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل 43 اصابة جديدة بكورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "صحة ذي قار سجلت 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

بغداد اليوم- متابعة

قرر وزراء الصحة العرب إبقاء مجلسهم، المنعقد أمس الأربعاء لمناقشة جائحة كورونا، في "حالة انعقاد دائم"، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفشي الفيروس.

واعتمد المجلس مشروع بيان حول كيفية مواجهة ت

بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة واسط سجلت اليوم، في الكوت 138 اصابة بفيروس كورونا، والحي 45 اصابة، والنعمانية 50 اصابة بالفيروس".

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