الرئيس دياب: «ملف النفايات هو من الملفات الصعبة التي تواجهنا»

2020/06/11 | 20:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس الدكتور “حسان دياب” رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماع اللجنة الفنية لمعالجة النفايات، في حضور وزير البيئة والتنمية الإدارية “دميانوس قطار”، والمدير العام لوزارة الصناعة “داني جدعون”، إضافة لمستشار رئيس الحكومة “أسعد عيد”، وممثلين…

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