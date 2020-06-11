أمير الايزيدية يستغرب من تجاهل الكاظمي للايزيديين ويؤكد: الأخير “خيب أملنا”

2020/06/11 | 20:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أبدى أمير الايزيدية في العر اق والعالم، نايف بن داود ، اليوم الخميس، استغرابه من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجميع المكونات في محافظة نينوى عدا ممثلي الايزيديين.وقال بن داود في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ، إنه “‏نعبّر عن استيائنا الشديد من تجاهل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمكون […]

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