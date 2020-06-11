الصحة الكوردستانية تنفى مزاعم إهمال معمل لإنتاج الأوكسجين

2020/06/11 | 20:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، مزاعم تفيد بإهمال معمل لإنتاج الأوكسجين في السليمانية، مؤكدة ان المعمل بحاجة الى بعض المواد الاحتياطية التي سوف تصل من امريكا في غضون 20 يوما.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، عن المتحدث باسمها محمد قادر خوشناو قوله، انه بعد انتشار خبر بشأن معمل انتاج اوكسجين السليمانية زعم انه تم إهماله، تود الوزارة ان تؤكد بان الخبر بعيد الحقيقة جملة وتفصيلا.

وأوضح البيان، أنه بعد المتابعة واجراء الاتصالات بالمدير العام لصحة السليمانية اكد ان المعمل فقط بحاجة لمواد احتياطية (بستن) الذي يتوجب استيراده من امريكا وتم اصدار الامر والطرح الخاص به.

واضاف البيان انه لاتوجد مشكلة تأمين الصرف المبلغ الخاص به (وهو 26 مليون دينار) بل فقط مسألة وقت، حيث يحتاج الامر الى 20 يوما من اجل وصول المواد إلى اقليم كوردستان.

ونوه البيان إلى أنه "يتوجب توجيه الشكر والتقدير الى وزارتي الصحة والداخلية وحكومة اقليم كوردستان التي خصصت مليارات الدنانير وهي مستمرة لحد الان في توفير الخدمات الصحية للمواطنين وليس التقليل من شأن الاعمال والنشاطات التي تقوم بها الفرق الصحية في المستشفيات".

واشار الى انه "كان يفترض متابعة الموضوع قبل نشر مثل هذه التصريحات، لكي يعرفوا كيف انهم يواصلون الليل بالنهار وحتى في ايام العطل يستمرون في تقديم الخدمات وليس تحريف وايصال المعلومات بشكل خاطئ للرأي العام".

وعبر البيان عن الامل الا يصدق المواطنون مثل هذه الاخبار الكاذبة ويستمروا في الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، لافتا الى ان وزارة الصحة تقوم عن طريق اللجان ذات الخبرة تقوم بمتابعة اكثر لهذا الملف.

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