الكاظمي يعتمد على ثلاثة امور خلال حواره الاستراتيجي مع امريكا

2020/06/11 | 20:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق يدخل الفضاء السياسي، ضمن اطر ثابتة وهي خروج قوات الاحتلال الاميركي والاجنبي من العراق على قاعدة حفظ السيا...

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