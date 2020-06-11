نكتة عن كورونا تحرم نجم توتنهام من المشاركة ضد مانشستر يونايتد

2020/06/11 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض عقوبة على ديلي آلي نجم توتنهام هوتسبير، والتي ستحرمه من خوض مباراة مانشستر يونايتد يوم الجمعة الموافق 19 من شهر حزيران الجاري.

وسيعود الدوري الإنجليزي للحياة مجدداً في 17 من شهر الحالي بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيخوض توتنهام مباراة الأولى ضد مانشستر يونايتد على ملعبه بدون ديلي آلي.

وأوضح البيان الذي نشره الاتحاد الإنجليزي أنه:" تم معاقبة ديلي آلي بالإيقاف لمدة مباراة واحدة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، عدا عن إجباره على الخضوع لبرنامج تثقيفي، وكل هذا بسبب نكتة أطلقها النجم الشاب متعلقة بفيروس كورونا".

ونشر ديلي آلي مقطع فيديو يرتدي فيه كمامة، وكان يبدو عليه أنه يسخر من رجل آسيوي، ورغم اعتذاره عن تصرفه، إلا أن هذا لم ينجيه من العقوبة القاسية.

وبحسب صحيفة ديلي إكسبريس، فإن تصرف ديلي آلي ينم عن عدم ادراك لحجم المأساة التي يعيشها العالم بشكل عام وإنجلترا بوجه خاص، حيث راح ضحية جائحة فيروس كورونا ما يقارب 40 ألف شخص في إنجلترا فقط.

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