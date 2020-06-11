خبير امني لـ”العهد”: الكرد وبعض الكتل السنية يرفضون خروج القوات الأميركية من العراق

2020/06/11 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الخبير الامني صفاء الاعسم ، اليوم الخميس، ان مفاوضات بين العراق وواشنطن وليس حوار او عقد شراكة بين الجانبين واتفاقية اطار ستراتيجي بين العراق وواشنطن وقع الجانبان عليها .وقال الاعسم في حديث متلفز لقناة “العهد”، ان ” المفاوض العراقي ليس صاحب قرار بالتفاوض مع واشنطن وليس له صلاحية تغيير المفاوضات مع […]

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