مساعد كاتانيتش: ننتظر قرار خلية الأزمة الحكومية لبدء تجمع المنتخب

2020/06/11 | 21:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رحيم حميد، المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، ان إدارة المنتخب تنتظر قرار خلية الأزمة الحكومية لبدء تجمع المنتخب استعداداً لتصفيات المونديال.وقال حميد في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “بعد الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني، الاربعاء، من قبل المدرب كاتانيتش التي حدد من خلالها يوم الاحد […]

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