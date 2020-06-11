2020/06/11 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، سفراء الاتحاد الاوروبي الى توحيد الجهود الدولية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يدعو سفراء الاتحاد الاوروبي الى توحيد الجهود الدولية لمعالجة تداعيات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يدعو سفراء الاتحاد الاوروبي الى توحيد الجهود الدولية لمعالجة تداعيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).