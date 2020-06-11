احتجاجات أميركا حتى اللحظة لم ترفع إصابات فيروس كورونا.. هل هي صدفة؟

2020/06/11 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بعد مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد يوم 25 مايو/أيار في مدينة مينيابوليس على يد الشرطي الأبيض ديريك تشوفين، اندلعت احتجاجات في العديد من المدن الأميركية، فهل أدت هذه المظاهرات إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “سارس كوف 2” المسبب لمرض كوفيد-19؟ خلال الأيام الماضية ظهرت تحذيرات من تسبب الاحتجاجات بأميركا […]

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