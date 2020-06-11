الساعدي: الحشد الشعبي أفشل المؤامرات التي تحاك ضد العراق والمنطقة

2020/06/11 | 21:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول أخبار مديرية إعلام الحشد الشعبي، مؤيد الساعدي، الخميس، أن الحشد الشعبي أفشل المؤامرات التي تحاك ضد العراق والمنطقة بفضل فتوى المرجعية الدينية.وقال الساعدي في حديث لـ”العهد” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الحشد الشعبي وبتوجيهات المرجعية الدينية انتصر على داعش الإرهابية وحرر البلاد”، مبينا أن “الحشد دافع عن كافة المكونات ودول الجوار التي

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