وزير النفط يعبر لصالح عن تفاؤله بزيادة الايرادات المالية لوزارته

2020/06/11 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر وزير النفط احسان عبد الجبار خلال لقاءه اليوم الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح عن تفاؤله بزيادة الايرادات المالية لوزارته بعد تحسن اسعار النفط.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، وزير النفط احسان عبد الجبار" .

واشاد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، "بجهود العاملين في القطاع النفطي واهميته في ادارة الثروة الوطنية للعراق"، مشددا على "ضرورة التعجيل بتنفيذ المشاريع الحيوية التي تسهم في تنمية وتطوير قطاع النفط وزيادة الايرادات المالية" .

واشار البيان الى أن "وزير النفط استعرض خطط الوزارة في ادامة واستقرار الانتاج والتصفية والتصدير والاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية، والعمل على زيادة الايرادات المالية من خلال السياسة التسويقية التي تعتمدها الوزارة للنفط الخام في الاسواق العالمية ، وبما تحقق اعلى الايرادات المالية على الرغم من الظروف والتحديات التي تواجه السوق النفطية والمنتجين بعد انتشار جائحة كورنا وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط" .

وعبر عبدالجبار عن "تفاؤله بزيادة الايرادات المالية بعد تحسن الاسعار في السوق النفطية نتيجة لاتفاق (اوبك+)".

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