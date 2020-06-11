مباشر،، شاهد أول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

2020/06/11 | 21:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أول مؤتمر صحفي.شاهد المؤتمر مباشر أضغط هنا

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