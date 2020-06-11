2020/06/11 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب اسعد المرشدي، الخميس، بان العراق مقبل على كارثة صحية كبيرة بسبب فيروس كورونا، محملا القوات الامنية خرق الحظر الوقائي.وقال المرشدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ارتفاع معدلات الاصابة اليومية بفيروس كورونا وسط تواضع قدرات موسساتنا الصحية تجعل العراق مقبل على كارثة صحية كبيرة نظرا لعدم قدرة مؤسساتها على استيعاب الاعداد الكبيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشدي: مقبلون على كارثة صحية والقوات الامنية تتحمل مسؤولية خرق “الحظر الوقائي”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشدي: مقبلون على كارثة صحية والقوات الامنية تتحمل مسؤولية خرق “الحظر الوقائي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).