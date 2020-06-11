ما وراء الصعود التركي؟ - رابح لونيسي

2020/06/11 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رابح_لونيسي لا يمكن لنا فهم الإنتصارات التركية الأخيرة في ليبيا إلا إذا وضعت في إطار إستراتيجية عالمية مرسومة بدقة لسيطرة غربية ناعمة تحت غطاء ديني على جنوب المتوسط، وبواسطة دولة مركز للحضارة الإسلامية، وهي تركيا كما نصح بذلك صموئيل هنتنغتون في كتابه "صدام الحضارات"، فلم يكن وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا إلا بتشجيع أمريكي، ثم تمت مساعدته إقتصاديا كي يظهر كنموذج ناجح كما فعلت أمريكا أثناء الح ......





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