2020/06/11 | 21:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح لوزير النفط: ضرورة التعجيل بتنفيذ المشاريع التي تزيد الايرادات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 21:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح لوزير النفط: ضرورة التعجيل بتنفيذ المشاريع التي تزيد الايرادات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح لوزير النفط: ضرورة التعجيل بتنفيذ المشاريع التي تزيد الايرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).